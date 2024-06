Hangar i pomosty nad Trzesieckiem do renowacji. Ważą się losy inwestycji [zdjęcia]

U progu sezonu letniego ogłoszono przetarg na to zadanie. Tym razem projekt przewiduje użycie solidniejszego materiału, najpewniej z drewna modrzewiowego. Na plaży między pomostami a hangarem stateczków wodnych pojawi się wodny tor przeszkód, a na kąpielisku głównym kilka fontann dla dzieci. Wyremontowany zostanie także wspomniany hangar, który też ma już swoje lata, bo zbudowano go w roku 2007 z myślą o białej flocie pływającej po Trzesiecku. - Wykonawcę chcemy wyłonić jeszcze w czerwcu, prace rozpoczną się już po wakacjach, a firma ma ich zakończenie będzie miała czas do rozpoczęcia przyszłorocznego sezonu letniego - mówi Beata Pszczoła-Bryńska, wiceburmistrz Szczecinka.

Koszt przedsięwzięcia po przetargu zaskoczył jednak in minus. Szczecinek na ten cel dostał 2 miliony złotych państwowej dotacji. 100 tys. zł chciał dołożyć z własnego budżetu, ale dwie firmy, które stanęły do przetargu zaproponowały znacznie wyższe ceny (Trawpol Szczecinek 2,988 mln zł, Sorted Piaseczno 4,372 mln zł). - Musimy to sprawdzić, bo oferty mocno różnią się od naszego kosztorysu - mówi pani wiceburmistrz. - Przetarg jest z możliwością negocjacji cen, więc po sprawdzeniu dokumentacji, zdecydujemy co dalej. Mamy na to dotację, więc będziemy chcieli remont wykonać.

Solidniejszej naprawy, a właściwie rekonstrukcji, wymaga także zabytkowa część Lechii, czyli drewniane przebieralnie i hangary zbudowane jeszcze w okresie międzywojennym. I z tym zadaniem szczecinecki ratusz planuje się zmierzyć w nadchodzących latach.