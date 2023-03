Kierowca ze Szczecinka uciekał przed policją. Stłuczka to jego najmniejszy problem

Minionej nocy audi A3 bez tablic rejestracyjnych zwróciło uwagę patrolu policyjnego na ulicach Szczecinka. Nic więc dziwnego, że policjanci chcieli skontrolować pojazd, ale na ich widok kierowca wcisnął gaz do deski. Rozpoczęła się pogoń, kierowca nie zważając na sygnały goniącego go radiowozu gnał ulicami Szczecinka.

- W pewnym momencie kierujący audi stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w latarnię –

mówi starszy aspirant Anna Matys, rzeczniczka prasowa komendy policji w Szczecinku. - Mundurowi zatrzymali mężczyznę, który o własnych siłach wyszedł z samochodu. W pojeździe znajdowała się również pasażerka, której na szczęście nic poważnego się nie stało.

Okazało się, że kierowca audi nie miał nie tylko tablic na swoim samochodzie, ale i prawa jazdy, bo ciążył na na nim podwójny aktywny sądowy zakaz kierowania pojazdami mechanicznymi. - Mieszkaniec Szczecinka był trzeźwy ale została pobrana mu krew do badania na zawartości substancji zabronionych w organizmie – dodaje Anna Matys.

Na dziś 27-latek ma postawione zarzuty niezatrzymania się do kontroli, jazdę autem mimo sądowego zakazu. Grozi mu za to nawet 5 lat więzienia. Odpowie także za liczne wykroczenia drogowe popełnione podczas ucieczki przed policją oraz spowodowanie kolizji. Prokurator zastosował wobec niego policyjny dozór. Teraz mieszkaniec Szczecinka będzie musiał stawiać się w Komendzie Powiatowej Policji w Szczecinku oraz nie będzie mógł wyjechać za granicę.