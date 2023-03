Nie żyje profesor Stanisław Podsiadłowski, autor programu rewitalizacji jeziora Trzesiecko w Szczecinku.

Smutną informację o śmierci profesora Stanisława Podsiadłowskiego przekazał Radosław Wąs, dyrektor Centrum Edukacji Ekologicznej i Rewitalizacji Jezior w Szczecinku. - Współpracowaliśmy od samego początku istnienia naszego Centrum, zawsze mogliśmy liczyć na jego radę i pomoc – mówi. - Ogromna szkoda dla polskiej nauki, odszedł człowiek, który jako jeden z nielicznych przed lat prowadził badania nad ratowaniem jezior, w tym Trzesiecka.

Stanisław Podsiadłowski był naukowcem Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (dawna Akademia Rolnicza) i specjalizował się w ochronie środowiska, szczególnie wód. To on na początku XX wieku opracował kompleksowy program rewitalizacji szczecineckiego Trzesiecka, które w lecie regularnie „zakwitało” ławicami glonów sinic. To jego pomysłem była m.in. aeracja mobilna polegająca na rozpylaniu w toni wodnej substancji wytrącającej fosfor będący pożywką dla sinic. Dzięki temu znacznie ograniczono ten problem. Zabiegi aeracji szczecinecki ratusz zlecał przez blisko dwie dekady, planował także w tym roku – właśnie ogłoszono przetarg na te usługę.