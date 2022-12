Poznaliśmy Wolontariuszy Roku 2022 w Szczecinku. Tytuły wręczone [zdjęcia]

W szczecineckim ratuszu odbyła się miła uroczystość uhonorowania wolontariuszy, którzy w mijającym roku wyróżnili się pracą społeczną na rzecz potrzebujących. Od lat są oni honorowani tytułem Wolontariusza Roku przez burmistrza Szczecinka. Za rok 2022 kapituła konkursu tytuł Wolontariusza Roku przyznała Rafałowi Romanowskiemy w kategorii osób dorosłych oraz Emilii Świątek-Dawlewicz w kategorii młodzieżowej.

Rafała Romanowskiego mieszkańcy Szczecinka kojarzą jako anglistę i właściciela szkoły językowej Old School of English, ale okazuje się, że znajduje także czas na pracę charytatywną. Od chwili rosyjskiej agresji na Ukrainę mocno zaangażował się w wsparcie dla uchodźców w Szczecinku, ale i dla Ukraińców pozostających w swoim kraj. Ostatnio m.in. razem ze społecznością oldschoolową zakupił agregat prądotwórczy dla mieszkańców Czernihowa. Organizował i organizuje zbiórki pomocy, osobiście woził ją na granicę i do organizacji charytatywnych.