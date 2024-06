Remont obwodnicy Szczecinka. Drogowcy podali termin zakończenia prac [zdjęcia]

- Prace gwarancyjne na obwodnicy Szczecinka przebiegają planowo – informuje Mateusz Grzeszczuk , rzecznik prasowy szczecińskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. - Do wykonania została jeszcze warstwa ścieralna, roboty wykończeniowe i oznakowanie. Prace te są skorelowane z robotami prowadzonymi przy budowie S11 Bobolice-Szczecinek, gdzie wykonywany jest fragment przyszłej łącznicy, która będzie przeprowadzała ruch podczas prac przy budowie tego węzła. Także pod koniec czerwca – po zakończeniu prac gwarancyjnych na obwodnicy Szczecinka oraz wykonaniu prac przy węźle Szczecinek Północ niezbędnych do wprowadzenia nowej organizacji ruchu na połączeniu obwodnicy i budowanego odcinka S11 Bobolic-Szczecinek ruch na północnym fragmencie zostanie przywrócony.

Naprawa odcinka obwodnicy Szczecinka w ciągu S11 rozpoczęła się w lutym. Od tego czasu jadący nią zmotoryzowani odcinek od węzła Szczecinek Śródmieście do wylotu trasy na Koszalin musieli pokonywać objazdem przez starą obwodnicę miasta. Jest to uciążliwe, a w szczycie powoduje wielkie korki. Ale jest szansa, że na wakacje problemy znikną.

Przypomnijmy, że w trakcie eksploatacji na 700 metrowym odcinku nawierzchni trasy głównej pojawiły się spękania i osiadania. Ten fragment trasy przechodzi przez trzęsawiska, na których w przeszłości znajdowało się jezioro Wielimie i konieczne było wzmocnienie podłoża na całej szerokości trasy. Najpoważniejsze prace dotyczą wzmocnień podłoża. Na długości 200 metrów wymagana była wspomniana rozbiórka jezdni i nasypu na całej szerokości korpusu drogowego.

Nową obwodnicę Szczecinka oddano do użytku w roku 2019. Budowało ją konsorcjum pod przewodnictwem firmy Eurovia, droga objęta jest 10-letnią gwarancją. I to wykonawcę obciążają koszty naprawy. Dodajmy, że to już trzecia poważna naprawa tej trasy.