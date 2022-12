Rowerem do 67 km od Szczecinka. Podpowiedzi jednodniowych wypraw. Gdzie w weekend 17 - 18 grudnia?

Wycieczki rowerowe w okolicy Szczecinka

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 67 km od Szczecinka, które przetestowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz w drogę, sprawdź prognozę pogody.

🚲 Trasa rowerowa: Borne Sulinowo wokół jeziora PILE

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 30,38 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 40 min.

Przewyższenia: 113 m

Suma podjazdów: 1 978 m

Suma zjazdów: 1 982 m

Trasę dla rowerzystów ze Szczecinka poleca WaldiM1952

Trasa rowerowa wokół jeziora Pile oraz kajakami z Bornego Sulinowa do biwaku przy drodze pożarowej nr 4 i z powrotem

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 48,98 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 4 min.

Przewyższenia: 122 m

Suma podjazdów: 439 m

Suma zjazdów: 438 m