Ścieżki nordic walking do 35 km od Szczecinka. Urocze miejsca na krótką trasę w weekend 1 - 2 października

Ścieżki nordic walking w pobliżu Szczecinka

Wspólnie z Traseo przygotowaliśmy 3 trasy nordic walking oddalone maksymalnie o 35 km od Szczecinka. Sprawdź, czy szlak polecany przez kogoś innego jest dobra również dla Ciebie.

Zanim wyjdziesz, sprawdź prognozę pogody dla Szczecinka.

🌲🌤️ Trasa nordic walking: skrót Szlaku Doliny Brdy (żółty) do Staszyna

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 5,3 km

Czas trwania marszu: 1 godz. i 24 min.

Przewyższenia: 44 m

Suma podejść: 640 m

Suma zejść: 655 m

Kulkam poleca trasę uprawiającym nordic walking ze Szczecinka

Skrót Szlaku Doliny Brdy (żółty) do Staszyna i drogi Miastko-Koczała.

Idąc żółtym szlakiem z Miastka do Staszyna można sobie nieco skrócić drogę do Staszyna (ok. 30 min. wg Google Maps :) ), a biorąc pod uwagę trudności ze znalezieniem oznaczeń żółtego szlaku, skrót jest dobrą alternatywą (szczególnie, że trasa biegnie prosto, głównie przez las, a w sezonie poziomkowym można ich po drodze znaleźć całkiem sporo :) ).