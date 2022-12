Ścieżki spacerowe do 35 km od Szczecinka. Sposoby na spędzenie czasu - weekend 17 - 18 grudnia

Ścieżki spacerowe w okolicy Szczecinka

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 3 trasy na spacer oddalonych maksymalnie o 35 km od Szczecinka, które polecają inni spacerowicze. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz w trasę, sprawdź, jaka będzie pogoda.

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 5,3 km

Czas trwania spaceru: 1 godz. i 24 min.

Przewyższenia: 44 m

Suma podejść: 640 m

Suma zejść: 655 m

Trasę dla spacerowiczów ze Szczecinka poleca Kulkam

Skrót Szlaku Doliny Brdy (żółty) do Staszyna i drogi Miastko-Koczała.

Idąc żółtym szlakiem z Miastka do Staszyna można sobie nieco skrócić drogę do Staszyna (ok. 30 min. wg Google Maps :) ), a biorąc pod uwagę trudności ze znalezieniem oznaczeń żółtego szlaku, skrót jest dobrą alternatywą (szczególnie, że trasa biegnie prosto, głównie przez las, a w sezonie poziomkowym można ich po drodze znaleźć całkiem sporo :) ).