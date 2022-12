Ślisko na drogach. Dachowanie auta na drodze koło Grzmiącej [zdjęcia]

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w czwartek na drodze powiatowej z Białowąsu do Krosina. Kierująca seatem straciła panowanie nad pojazdem, który wypadł z drogi i dachował. Oprócz niej autem jechało dziecko, na szczęście – po przebadaniu przez ratowników – okazało się, że nic im nie jest i pozostali na miejscu zdarzenia. Pomocy udzielali m.in. druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Barwicach i Krosinie - Działania nasze polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, zablokowaniu drogi podczas działań ratowniczych, odłączeniu zasilania w pojeździe – informują strażacy. - Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności drogi są bardzo mocno oblodzone, a warunki drogowe są bardzo niebezpieczne.

- Na drodze przez Lęknicę, Kaźmierzewo, Białowąs i Borzęcino jest dramat, i tak co roku, każdej zimy - pisze Czytelniczka z Krosina. - Trzeba dzwonić i prosić się aby ktoś posypał drogę, skrzyżowania. Tłumaczenia kierownika z zarządu dróg są żenujące. Każdy uważa na drodze, ale jak lodowisko jest i człowiek mija dziury to szybko może dojść do tragedii Jak coś się stanie, to wtedy pojawiają się fachowcy-drogowcy.