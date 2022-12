Trasy spacerowe do 35 km od Szczecinka. Urokliwe trasy na weekend 17 - 18 grudnia

Spacerem w pobliżu Szczecinka

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 3 trasy spacerowe w odległości do 35 km od Szczecinka, które pokonali inni spacerowicze. Wybierz najlepszą dla siebie.

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 51,65 km

Czas trwania spaceru: 6 godz. i 55 min.

Przewyższenia: 100 m

Suma podejść: 1 631 m

Suma zejść: 1 634 m

Trasę dla spacerowiczów ze Szczecinka poleca JJ_Active

Szlak "Doliny Brdy" PM - 1521 y /długość 51 km/

Miastko - Starzno - Stara Brda - Rezerwat "Przytoń" - Nowa Brda - Rudniki - Przechlewo. W okolicach Przechlewa szlak idzie zniszczonym mostem (brak możliwości przejścia suchą nogą). W rejonie Rezerwatu bagniska Niedźwiady szlak przez kilkaset metrów wiedzie terenami podmokłymi.

