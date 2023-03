W i poza ekranem, czyli komputerowe zmagania w szczecineckim "ekonomiku" [zdjęcia]

To już siódma – choć z przerwą na pandemię – edycja turnieju gier komputerowych w Zespole Szkół nr 1 im. KEN w Szczecinku. Turniej „W i poza ekranem”. Młodzi ludzie mają możliwość zmierzyć się z innymi graczami w takich grach jak League of Legends: Summoner's Rift, FIFA 23 oraz League of Legends: Teamfight Tactics.

E-sport już od dawna jest pełnoprawną dyscypliną przyciągającą przed ekrany nie tylko młodzież. Rozgrywane są turnieje, mistrzostwa świata, które gromadzą właśnie przed ekranami i na żywo milionową publiczność, a najlepsi gracze zarabiają ogromne pieniądze. Nagrody w szczecineckim turnieju może nie są jeszcze tak wielkie, ale warte zachodu.

Nic więc dziwnego, że „ekonomik” przez najbliższe dni żyje w rytm komputerowych rozgrywek. Ale nie tylko przed monitorami, okazuje się, że z pomocą konsoli można także całkiem żwawo się ruszać i tańczyć w ślad za avatarami. Organizatorzy zatroszczyli się nie tylko o emocje sportowe – w czasie turnieju (czyli do piątku, 25 marca) w szkole działa kawiarenka ze słodkościami, z której dochód przeznaczony jest na cele charytatywne.