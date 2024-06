W powiecie szczecineckim mamy setkę milionerów. Fiskus nas podliczył

Coraz większą popularnością cieszą się także zeznania składane przez internet. Na osobistą wizytę w siedzibie US lub przesłanie PIT-u pocztą zdecydowało się tylko 9 procent podatników (to i tak mniej niż w województwie, gdzie z elektronicznego rozliczenia skorzystało 93 procent podatników).

To jednak wierzchołek góry lodowej, bo absolutna większość z mieszkańców powiatu szczecineckiego (złożono 40 688 zeznań podatkowych za rok 2023 – aż o 5,5 tysiąca więcej niż rok wcześniej) rozliczało się z fiskusem według pierwszego progu podatkowego. Czyli deklarowali dochody do 120 tys. zł - W drugim progu podatkowym znalazło się 1 398 podatników – dodaje Sebastian Picheta.

Hojną ręką wpieraliśmy też organizacje pozarządowe. Z odpisu 1,5 procenta mieszkańcy powiatu przekazali 2,3 miliona złotych. Zrobił to co drugi podatnik, w sumie kwota była o 460 tys. zł większa niż za rok 2022. Najwięcej – bo aż 385 tys. zł – przekazano Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Słoneczko. 252 tys zł trafiło do Fundacji Siepomaga, a 187 tys. zł do Hospicjum św. Franciszka w Szczecinku.

W 47 zeznaniach za 2023 rok zadeklarowano tzw. daninę solidarnościową (4 procent ustalonej podstawy opodotkowania). Podatnicy zapłacili nieco ponad półtora miliona zł. Przypomnijmy, że do zapłaty zobowiązane są osoby fizyczne, których dochód podlegający opodatkowaniu, po uwzględnieniu przewidzianych odliczeń, przekroczył 1 mln zł .

Szczecineccy podatnicy chętnie korzystają z ulg i odliczeń: z ulgi termomodernizacyjnej skorzystało 346 podatników, odliczyli prawie 6 mln zł, nieco ponad 6 mln zł odliczyły dwa tysiące osób korzystających z ulgi rehabilitacyjnej, 6,6 mln zł to ulga prorodzinna (4 753 osoby).