W Szczecinku autobus wjechał w radiowóz. Na drodze „szklanka” [zdjęcia]

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło we wtorek (7 marca) w godzinach przedpołudniowych na ulicy Wyszyńskiego w centrum Szczecinka. Na wysokości skrzyżowania z ulicą Rzemieślniczą przed przejściem dla pieszych zatrzymał się policyjny radiowóz. Kierowca jadącego za nim autobusu obsługującego połączenie ze Szczecinka do Bornego Sulinowa nie zdołał już zahamować i uderzył w tył auta policji.

Nikomu nic się nie stało. Uszkodzenia nie są poważne – rozbity zderzak autobusu i wgnieciona klapa radiowozu, ale z uwagi na udział w kolizji policjantów postępowanie jest niezwykle skrupulatne i drobiazgowe. Uszkodzone pojazdy na dłuższy czas stały na jezdni utrudniając ruch w centrum Szczecinka.

Na drogach we wtorek po opadach śniegu panują bardzo trudne warunki do jazdy. Apelujemy o rozwagę i ostrożną jazdę.