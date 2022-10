Wypadek na trasie Szczecinek - Barwice. Auto wjechało do lasu [zdjęcia]

Do zdarzenia doszło we wtorkowe popołudnie (4 października) na DW 172 pomiędzy Szczecinkiem a Barwicami. Kierowca osobowego chevroleta stracił panowanie nad samochodem, zjechał z drogi na przeciwległy pas i wjechał do lasu. Tu wpadł do rowu. Po uderzeniu w drzewo auto dachowało. Poszkodowany kierowca wymagał pomocy medycznej.