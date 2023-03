Zagadka podziemnych instalacji okolic Bornego Sulinowa. Tajemnicze obiekty pod ziemią [zdjęcia]

Od razu ostrzegamy i przestrzegamy: nie urządzajcie poszukiwań na własną rękę i bez odpowiednich zabezpieczeń i asekuracji. Nasz Czytelnik za każdym razem udaje się na takie wycieczki z asekuracją, oświetleniem, telefonem i zostawia informacje bliskim, gdzie dokładnie będzie.

Podziemne korytarze to miejsca niebezpieczne i łatwo tu o wypadek, a że mało kto tam (na szczęście) zagląda to pomocy w razie czego możemy się nie doczekać. - Wody tam po pas, i zimna okropnie – precyzuje zagrożenia nasz rozmówca. - Ciekawe miejsce i dość niebezpieczne jeżeli nie patrzymy pod nogi. Przeznaczenie pomieszczeń jest zagadką, zastanawiające są resztki przyłączy energetycznych dużej mocy i płytki, jakami wyłożono ściany.

Podziemne miasto pod dawną bazą wojsk niemieckich w Bornem to wciąż jeden z sekretów leśnego miasteczka. Mimo bez mała 30 lat od wyjazdu stąd Rosjan nie udało się do tej pory – przynajmniej oficjalnie – tego faktu potwierdzić. Legenda to jedno, a rzetelne badania i poszukiwania to drugie. I – miejmy nadzieję – że te zostaną wkrótce przeprowadzone.