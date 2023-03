Zamiast wagarów. Tak Dzień Wiosny spędzili uczniowie ZS nr 2 w Szczecinku [zdjęcia]

Dzień Wiosny to zwyczaj szczecineckiego Zespołu Szkół nr 2, który w ten dzień organizuje dla swojej młodzieży moc atrakcji. Nie ma wszystkich lekcji, a uczniowie spędzają ten dzień aktywnie bawiąc się w szkolnej hali. Były konkursy, zabawy i masa uśmiechu. Na pewno lepsze to niż wagary. - To już nasza tradycja i sposób na radosne i wspólne witanie wiosny - mówi Robert Jasek, dyrektor ZS nr 2.

Niestety, nie we wszystkich szkołach młodzież skorzystała z okazji, aby tak świętować nadejście wiosny. Z jednej ze szkół grupka młodzieży "urwała" się z lekcji i poszła do parku, gdzie pili alkohol. Pod okiem kamery monitoringu miejskiego, więc skończyło się to interwencją strażników miejskich i sporymi kłopotami w szkole.