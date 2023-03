Zderzenie autobusu szkolnego z autem koło Barwic. Ekstremalne warunki na drogach [zdjęcia]

Do groźnego zdarzenia drogowego doszło w piątek (10 marca) nad ranem na drodze wojewódzkiej 172 z Barwic do Szczecinka. Na wysokości Starego Grabiąża zderzyły się autobus przewożący dzieci do szkoły i osobowy citroen. Nikomu na szczęście nic poważnego się nie stało, ale oba pojazdy są poważnie uszkodzone.

Z wstępnych ustaleń wynika, że kierująca osobówką straciła panowanie nad pojazdem na zaśnieżonej drodze, jej auto wpadło w poślizg i zjechało na przeciwległy pas ruchu, wprost pod jadący z naprzeciwka autobus.

Dokładne okoliczności zdarzenia ustali policja, na razie ruch w tym miejscu odbywa się wahadłowo. Z uwagi na ekstremalne warunki panujące po ataku zimy apelujemy o rozwagę na drodze.