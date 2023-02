Zorza polarna nad naszym regionem. Zjawiskowe zdjęcia Krzysztofa Smejlisa [zdjęcia]

Pan Krzysztof wybrał się w okolice wsi Krosino koło Świdwina.

relacjonuje wyprawę.

- Ustawiłem aparat i do godziny 23 zrobiłem ponad 1000 zdjęć. Czy zorza była widoczna gołym okiem? Niebo na północy było inne niż zwykle i można było dostrzec taki jaśniejszy pasek unoszący się nad horyzontem. Dobrze było teraz widać zielony kolor zorzy i jej kształt. Same filary zorzy nie były widoczne, ale wystarczyły 4 sekundy naświetlania, by pojawiły się na zdjęciach. Znajdowały się głównie w północno-wschodniej części nieba. Po godzinie 22.30 stopniowo zaczęło wszystko zanikać, a dodatkowo pojawiła się mgła.