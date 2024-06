Wybieramy europosłów. Pamiętacie? To już w tę niedzielę, 9 czerwca

Choć wybór europosłów wzbudza mniejsze zainteresowanie, jak niedawne elekcje samorządowe czy do parlamentu krajowego, to oczywiście mają one duże znaczenie, kto będzie reprezentował nasz kraj w Parlamencie Europejskim.

Przypomnijmy, że w niedzielę (9 czerwca) będzie wybieranych 53 polskich posłów do Parlamentu Europejskiego. Ostatnie wybory do PE odbyły się w roku 2019. Głosujemy najczęściej w tych samych lokalach obwodowych co zwykle, w godzinach od 7 do 21.

Szczecinek i powiat szczecinecki są częścią okręgu wyborczego obejmującego Pomorze Zachodnie i Lubuskie. Lokalnych akcentów na listach nie znajdziemy za wiele, z regionu szczecineckiego jest tylko poseł Małgorzata Golińska, była wiceminister klimatu w rządzie PiS.

Ordynacja wyborcza różni się nieco od tej znanej z wyborów sejmowych. Otóż, ostateczny podział mandatów w okręgach zależny będzie od frekwencji – im wyższa, tym więcej europosłów będzie z danego regionu. Na dziś szacuje się, że z okręgu nr 13 wybranych zostanie 3 kandydatów. Z sondaży przeliczonych przez Marcina Palade, internetowego komentatora sceny politycznej, wynika, że dwa z nich mogą przypaść kandydatom Koalicji Obywatelskiej, a jeden Prawu i Sprawiedliwości.