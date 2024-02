Wyboczy galimatias w Szczecinku. Wchodzi nowy gracz

Niewykluczone, że tak się stanie, ale też może dojść do porozumienia z komitetem Przyjazny Szczecinek, czyli środowiskami związanymi z Prawem i Sprawiedliwością, bo pod takim szyldem zawalczą one o szczecinecki ratusz (do wyborów powiatowych pójdą pod nazwą PiS). Przypomnijmy, że przed poprzednimi wyborami samorządowymi też trwały takie negocjacje, również początkowo zarejestrowano osoby komitet, ale wówczas kandydaci RdS ostatecznie znaleźli się na listach PiS, a Joanna Pawłowicz, prywatnie żona Jacka Pawłowicza, kandydowała z jego ramienia na burmistrza. Przez te lata współpraca w klubie radnych nie układała się jednak najlepiej i w roku 2020 klub PiS został rozwiązany, a większość jego członków funkcjonowała już jako radni Razem dla Szczecinka.

Czy to oznacza, że na lokalnej scenie politycznej pojawi się nowym gracz, czy wystawi własne listy wyborcze do rad miasta i powiatu oraz kandydata na burmistrza Szczecinka? Pytany o to Jacek Pawłowicz nie chce się oficjalnie wypowiadać na ten temat.

Czy tak samo będzie i tym razem? Trudno powiedzieć, sama rejestracja komitetu wyborczego nie przesądza o udziale w wyborach, a jedynie daje czas na rozmowy i zbieranie podpisów z poparciem. Ewentualny brak własnego komitetu na tym etapie zamyka bowiem możliwość samodzielnego startu i ogranicza możliwości negocjacyjne. Czas na to jest do marca, gdy upływa termin rejestracji list wyborczych i kandydatów na burmistrza.

Z naszych informacji wynika, że na razie rozmowy PiS z RdS utknęły z powodu rozbieżności co do składu list i kandydata do fotela burmistrza.

Na dziś wydaje się, że najpewniej do walki o ratusz staną w Szczecinku – Koalicja Obywatelska z burmistrzem Danielem Rakiem jako kandydatem do tego urzędu, Porozumienie Samorządowe, które do walki o godność burmistrzowska wystawi radną Małgorzatę Kubiak-Horniatko, Komitet Wyborczy Wyborców Jerzego Hardie-Douglasa, byłego burmistrza i posła. W grze jest jeszcze komitet Przyjazny Samorząd związany ze szczecineckim posłem Trzeciej Drogi Radosławem Lubczykiem – on sam jednak zapowiedział, że w wyborach do rady miasta jego kandydaci będą na listach byłego burmistrza, a do rady powiatu wystartują pod szyldem Trzeciej Drogi.