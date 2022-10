Ksiądz Jan Lis. Wystawa o życiu tragiczne zmarłego kapłana w szczecineckim muzeum [zdjęcia]

W szczecineckim muzeum odbył się wernisaż kolejnej wystawy. - Tym razem przypomnieliśmy sylwetkę ks. prałata Jana Lisa, proboszcza szczecineckiej parafii pw. NNMP - mówi Ireneusz Markanicz, dyrektor MR w Szczecinku. - Na wystawę składa się osiem plansz obrazujących życie tego kapłana oraz liczne pamiątki jakie przekazał nam Leszek Duszeńko.

Wystawa będzie czynna do końca listopada.

Dla młodszego pokolenia, a nawet dla dzisiejszych 30-latków – to osoba z zamierzchłej przeszłości. Dla mnie już nie. W maju roku 1979, roku tragicznej śmierci proboszcza parafii Mariackiej, przystępowałem do I Komunii Świętej. W domowym archiwum zachowało się pamiątkowe zdjęcie naszych dwóch klas drugich ze Szkoły Podstawowej nr 2 „komunistów” na schodach kościoła Mariackiego z księdzem Janem Lisem. Pamiętam go dobrze, jako serdecznego, uśmiechniętego człowieka. I jego siwą jak u gołąbka głowę.