Poważna kolizja w Szczecinku. Auto wjechało w zaparkowany samochód [zdjęcia]

Do poważnego zdarzenia doszło we wtorkowe (6 grudnia) popołudnie na ulicy Wiatracznej w Szczecinku, gdzie doszło do kolizji dwóch pojazdów. Z wstępnych ustaleń wynika, że kierujący Land Roverem jadąc w stronę ulicy Koszalińskiej zahaczył auto Kia Sportage zaparkowane przy Wiatracznej. Siła uderzenia pchnęła jeszcze Sportage na latarnię. W efekcie auto zostało poważnie uszkodzone. W Land Roverze rozbity jest prawy przód i urwane koło. Nikomu na szczęście nic się nie stało. Okoliczności zdarzenia ustala policja.