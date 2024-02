Sąd w Szczecinku łagodzi karę. Zapadł wyrok w procesie o zabijanie świń młotem [zdjęcia]

Sędzia uznał, że na fermie zabijano śmiertelnie chore zwierzęta – w wypadkach, gdy używano środków medycznych i tzw. radicala (pistolet wbijający metalowy trzpień w mózg) uśmiercanie nie powodowało cierpień i było uzasadnione. W sumie tak uśmiercono sto kilkadziesiąt sztuk. Od tych zarzutów uniewinniono weterynarza. Gdy tych środków jednak zabrakło, w ruch szedł młot. Zdaniem sądu oskarżeni wspólnie zabili w ten sposób około 30 świń, drugie tyle sam kierownik. - Skutkowało to cierpieniami zwierząt, które konały w męczarniach – według sędziego były to metody niehumanitarne, a stopień szkodliwości społecznej takich czynów znaczny. Jednak z uwagi na wcześniejszą niekaralność oskarżonych kara pozbawienia wolności została zawieszona. Według sądu pozbawienie wolności byłoby w tej sytuacji zbyt surową karą.

Przypomnijmy, że to drugi proces w tej głośnej sprawie. W pierwszym Piotrowi T. i Sławomirowi H. wymierzono karę roku i trzech miesięcy – bez warunkowego zawieszenia – pozbawienia wolności. Po apelacji wyrok został uchylony i sprawa została przekazana do ponownego rozpatrzenia szczecineckiego sądu.

Sprawa wyszła na jaw wiosną 2018 roku, gdy cała Polska miała sposobność obejrzeć szokujące sceny z fermy. To wtedy internetu za sprawą działaczy Animals z Gdańska wyciekł film nakręcony przez jednego pracowników fermy w Przybkowie. To zdecydowanie nie są obrazy dla ludzi o słabych nerwach. Widać na nim, jak traktowane są zwierzęta nie kwalifikujące się do uboju ze względów zdrowotnych. Sceny były porażające – w chlewni rosły mężczyzna uderza w głowy świń końcówką młotka. Towarzyszy temu głuchy odgłos ciosów i przeraźliwy kwik zwierząt, tych zabijanych i tych, które za chwilę to spotka. Podłoga chlewni spływa krwią, ranne świnie konają w konwulsjach. Niektóre padają od pojedynczego ciosu, inne uderzane są po kilka razy. Na innym ujęciu widać, jak dobija się – także młotkiem - zwierzęta leżące już przed chlewnią.