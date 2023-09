Symbol Białego Boru trafił na sprzedaż. Czy znajdzie się nabywca? [zdjęcia]

Prywatny właściciel okazałego budynku dawnego sądu grodzkiego przy ulicy Sądowej w Białym Borze wystawił go właśnie na sprzedaż. To najbardziej okazały gmach w mieście, które potężnie ucierpiało w czasie walk w 1945 roku. Centrum Białego Boru zostało niemal dosłownie zrównane z ziemią, sąd jakimś cudem ocalał.

Po wojnie mieściła się tu szkoła, bodajże do lat 80.. Później nieruchomość stała pusta i w roku 2000 gmina sprzedała go prywatnemu przedsiębiorcy. I ten jednak nie znalazł pomysłu na zagospodarowanie byłego sądu, a przede wszystkim pieniędzy na generalny remont. Zwłaszcza, że obiekt objęty jest ochroną konserwatorską i kwota, na jaką wycenił go właściciel (1,490 mln zł) to tylko ułamek kosztów, jakie trzeba ponieść, aby przywrócić go do życia