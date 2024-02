Wyprawka dla maluszka w szczecineckim szpitalu. Jest decyzja co dalej

Zyskać może szpitalna spółka powiatowa, która zarabia na każdej procedurze medycznej. Na dziś Narodowy Fundusz Zdrowia płaci za każdy poród 3369 złotych. Jest to świadczenie nielimitowane, a więc im więcej dzieci przyjdzie na świat w Szczecinku, tym więcej szpital zarobi. Miesięcznie w lecznicy rodzi się około 45 dzieci, plan jest taki, aby dojść do 600 porodów rocznie.

Wyprawkę w funkcjonalnym plecaku tworzą body, skarpetki, kocyk, zestaw pielęgnacyjny, pieluchy, nawilżone chusteczki oraz sudocrem. W zeszłym roku w szczecineckim szpitalu urodziło się 547 maluszków. Nie każda mama otrzymała wyprawkę, bo projekt zachęcający do rodzenia w szpitalu w Szczecinku wystartował w drugiej połowie roku, ale teraz będzie kontynuowany.

Powiat szczecinecki rozstrzygnął właśnie przetarg na dostawę wyprawek dla noworodków, które przyszły na świat w szpitalu nad Trzesieckiem. Z trzech ofert wybrano firmę XD Gifts ze Skórzewa, która w roku 2024 dostarczy 600 zestawów dla dzieci. Kosztować to będzie 255 tys. złotych.

I nikt nie miałby nic przeciwko, gdyby założenia projektu przekroczono i więcej wyprawek trafiło do rodzin. Polska przeżywa bowiem zapaść demograficzną. Powiat szczecinecki i okolice, skąd najczęściej pochodzą rodzące mamy, nie jest tu wyjątkiem. W roku 2023 w Szczecinku urodziło się niespełna 200, a zmarło 454 osób. To trzeci rok z rzędu z tak fatalnymi informacjami demograficznymi. Ale jeszcze nigdy w powojennej historii miasta nie zdarzyło się, aby w Szczecinku przybyło mniej niż 200 nowonarodzonych! Przypomnijmy, że w roku 2022 zmarło 450 mieszkańców Szczecinka do 240 narodzin. W rok 2021 zmarło aż 534 mieszkańców Szczecinka, a urodziło się tylko 244. Dla porównania: w roku 2020 te dane wynosiły odpowiednio 502 i 292 osób, a w latach „przedpandemicznych” 452 i 329 mieszkańców (2019) oraz 416 i 319 osób (2018).