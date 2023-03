Zuchwała kradzież koło Grzmiącej. Ukradli lampę hybrydową [zdjęcia]

Tym razem łupem złodziej padła hybrydowa lampa oświetlająca zjazd z drogi wojewódzkiej do wsi Równe w gminie Grzmiąca.

- Skradziono panel solarny, turbinę wiatrową, elektronikę i akumulatory –

ubolewa wójt Grzmiącej Patryk Makowski.

- Pozostawiono zniszczony słup, a przez pośpiech również i klucz do śrub...

Straty są poważne, wynoszą przynajmniej 14 tysięcy złotych, nie licząc kosztów instalacji. Co gorsza, pogorszy się także bezpieczeństwo, bo ważne skrzyżowanie będzie teraz nieoświetlone.

Sprawców oczywiście na razie nie ustalono, kradzież zgłoszono policji. Wójt nie ma jednak specjalnej nadziei, że uda się ich znaleźć, zwłaszcza, że to nie pierwszy taki przypadek w gminie Grzmiąca. - Do tej pory jednak kradziono pojedyncze elementy, panele solarne, akumulatory lub elektronikę, tym razem złodzieje poszli na całość – Patryk Makowski apeluje do mieszkańców, aby zwracali uwagę na podejrzanych osobników kręcących się przy lampach. Ta koło Równego znajdowała się dość uczęszczanym miejscu, a demontaż nie trwał dwie minuty. Może też ktoś rozpozna specjalistyczny klucz, jaki złodzieje zostawili na miejscu.

W gminie Grzmiąca jest 17 hybrydowych lamp oświetleniowych (zasilanych panelami słonecznymi lub wiatraczkiem) lub solarnych. Stawia się je w miejscach, gdzie nie ma sieci energetycznej. Są proste w montażu, niedrogie i funkcjonalne zapewniając oświetlenie, którego w żaden inny sposób nie uda się tam zapewnić. Gmina przymierza się do montażu fotopułapek w newralgicznych miejscach.