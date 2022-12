Niezwykła projekcja w szczecineckim zamku. Film o dziejach Pomorza

Projekcja zacznie się o godzinie 12 w poniedziałek, 12 grudnia w centrum konferencyjnym Zamek w Szczeciku w ramach projektu „Szczecinek jakiego nie znacie”. Po seansie spotkanie z autorami filmu.

„Wielka podróż Bogusława X” w reżyserii Katarzyny Zimnoch i Pawła Kleszczewskiego to pierwszy film animowany opowiadający historię związaną z książętami pomorskimi. Animowana komedia opowiada o podróży księcia Bogusława X z rodu Gryfitów do Ziemi Świętej w końcu XV wieku. Oparty jest na autorskim scenariuszu Katarzyny Zimnoch i Pawła Kleszczewskiego. Jest to pierwszy film animowany, odwołujący się do tematyki książąt Pomorskich, a także pierwszy film animowany o takim formacie powstały w naszym regionie. Długość filmu to 50 minut.

Film powstawał na przestrzeni dwóch lat w doskonalonej przez duet technice animacji malowanej na szkle. „Wielka Podróż Bogusława X”, to ponad kilka tysięcy obrazów malowanych na szkle, w pełni kolorowa, humorystyczna animacja, mająca walory edukacyjne i artystyczne. W czasie swej podróży książę Bogusław X wraz z towarzyszami odwiedza Rzym i papieża Aleksandra VI, dożę weneckiego Agostino Barbarigo, zostaje pasowany na Rycerza Świętego Grobu i załatwia "państwowe sprawy" z królem Maksymilianem I Habsburgiem w Innsbrucku. Podczas podróży morskiej jego galerę napadają Turcy, ale zwycięża ich i to przysparza mu tylko sławy. W filmie wątki historyczne przeplatają się z wątkami z historii sztuki i kultury.