Prawie 4 miliony złotych dla szczecineckiego szpitala. Na oddział ratunkowy [zdjęcia]

Szpital w Szczecinku na doposażenie szpitalnego oddziału ratunkowego (SOR) oraz pracowni diagnostycznych otrzyma blisko 3 miliony 891 tysięcy złotych. - To dobry dzień dla regionu, właśnie otworzyliśmy ścieżkę rowerową w Barwicach, jest wsparcie z Funduszu Medycznego dla szczecineckiego szpitala, każda gmina otrzyma także wsparcie na inwestycje w ramach Polskiego Ładu - mówiła na konferencji prasowej poseł i wiceminister środowiska Małgorzata Golińska. - To pokazuje, że rząd wspiera samorząd bez względu, kto w nim rządzi, czy siły go wspierające czy też odwracające się od rządu plecami.

Do SOR trafią m.in.: kardiomonitory, stacja nadzoru, łóżko bariatryczne, aparat do znieczuleń, defibrylator, fotel do transportu i mobilny podnośnik pacjenta, aparat do kompresji klatki piersiowej, zestawy komputerowe z osprzętem, aparaty USG i EKG, respirator transportowy dla dorosłych, stacja poglądowa do oglądania zdjęć RTG i TK oraz respirator transportowy pediatryczno/noworodkowy.

Z kolei pracownie diagnostyczne szpitala w Szczecinku wzbogacą się o: aparaty USG i RTG, system do udostępniania on-line obrazów badań diagnostycznych, videogastroskop do pracowni endoskopowej, szafę do przechowywania endoskopów oraz myjkę do gastroskopów - wymienia.