Szczecinecka szkoła muzyczna szuka wykonawcy renowacji [zdjęcia]

- O ile wszystko pójdzie zgodnie z planem, to chcielibyśmy prace rozpocząć jak najszybciej i zakończyć do sierpnia roku 2025.

Renowacja czeka także okna i witraże w sali koncertowej. Większość z nich jest zabita gwoździami, bo każde otwarcie grozi uszkodzeniem okien. W fatalnym stanie są również drzwi wejściowe – nieszczelne i wypaczone, na dodatek pomalowane brązową olejnicą, która pasuje do zabytkowego wnętrza, jak pięść do nosa.

Budynek szkoły muzycznej to jeden z ciekawszych architektonicznie obiektów Szczecinka. Zbudowano go na potrzeby landratury w latach 1901-1902. Ówczesny powiat Neustettin zaciągnął kredyt na budowę – razem z zakupem działki koszt oszacowano na 220 tysięcy marek. Gmach zaprojektował berliński architekt Max Bel, a na parceli po dawnych ogrodach zbudowała miejscowa firma niejakiego Rönfranza. Styl budowli był eklektyczny tworząc mieszankę cech neogotyckich i neoromańskich. Reprezentacyjnym pomieszczeniem jest do dziś imponująca sala na piętrze, wówczas służyła do obrad rady, dziś jest salą koncertową PSM. O jest wystroju decydują piękne witraże z herbami miast powiatu szczecineckiego.

Oprócz siedziby władz powiatowych budynek mieścił początkowo powiatową kasę oszczędnościową, urząd podatkowy, pomieszczenia biurowe i gospodarcze, mieszkanie starosty, czyli landrata. Po wojnie ulokowano tu wiele różnych instytucji, do tego stopnia iż obiekt nazywano ONZ. Z czasem większość pomieszczeń przeznaczono na potrzeby szkoły muzycznej, a jedno z pięter na biura Koszalińskiego Przedsiębiorstwa Przemysłu Drzewnego. Po ich wyprowadzce, całość gmachu przekazano na cele edukacji muzycznej.