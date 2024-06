Hausmesse w Szczecinku, czyli targi Kronospanu z okazałym jubileuszem [zdjęcia]

Największą imprezę wystawienniczą w regionie rozłożono w tym roku na praktycznie dwa tygodnie na początku czerwca. Ponad tysiąc klientów fabryki płyt drewnopochodnych będzie przechodzić szkolenia, a przede wszystkim poznawać nowe produkty Kronospanu. W ogromnej hali przy ulicy Pilskiej wystawiono najnowsze produkty i wzory płyt drewnopochodnych fabryk Grupy Krono w Polsce.

Dodajmy, że w tym roku targi powiązano z jubileuszem 35-lecia firmy w Polsce. To właśnie w Szczecinku w roku 1989 zawiązano spółkę joint venture Polspan między Kronospanem a Zakładami Płyt Wiórowych. Dziś polski oddział wielkiego koncernu to przodujące zakłady w całej Grupie Krono. Z tej okazji zakopano kapsułę czasu (m.in. z aktualnym numerem „Głosu Koszalińskiego” i próbkami wyrobów firmy). Plan jest tak, aby odkopać ją za pół wieku.

Hausmesse to doroczne spotkanie dla najważniejszych klientów zakładów, po raz kolejny organizowane w Szczecinku. Od ich zainteresowania nowościami i powodzenia imprezy zależy portfel zamówień. Nic więc dziwnego, że gospodarze przygotowali targi pieczołowicie i pomysłowo aranżując hale wystawowe i bogaty program imprez towarzyszących. Hausmesse to wydarzenie, podczas którego spotykają się ze sobą najwięksi polscy i zagraniczni producenci mebli, projektanci mebli współpracujący z wiodącymi na rynku polskim firmami, przedstawiciele firm budowlanych czy producenci drzwi. Udział w targach jest okazją do nawiązania kontaktów biznesowych, wymiany poglądów, zapoznania się ze światowymi trendami oraz najnowszymi technologiami.