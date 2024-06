Łącznik małej i dużej obwodnicy Szczecinka. Droga czeka na ważną decyzję [zdjęcia]

Droga czeka na ZRID

TAK BĘDZIE WYGLĄDAĆ TA DROGA

Trzykilometrową trasę – małą obwodnicę - omijającą osiedle Zachód i Trzesiekę oddano do użytku pod koniec 2012. Sprawdza się świetnie, a jej dopełnieniem byłyby wspomniany łącznik do S11. Mała obwodnica nie dość, że wyprowadziła z części miasta ruch ciężarówek, to uruchomiła pod inwestycje dzikie peryferia które kiedyś były poligonem wojskowym. Dziś widać, jak wzdłuż drogi powstają nowe domy. Odnoga do S11 to kolejne atrakcyjne tereny inwestycyjne (obecnie we władaniu Agencji Mienia Wojskowego), ale też konieczność ich uzbrojenia w prąd, gaz, wodę i kanalizację.

Obejście zakończy de facto budowę układu komunikacyjnego wokół Szczecinka – stworzą go obwodnica S11, łącznik do DK20 i mała obwodnica i wspomniana odnoga DW172.